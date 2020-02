Bewoners Laakkwartier klagen over parkeerprobleem in de wijk

Vergunningen Flamez terecht ingetrokken

De burgemeester vergunningen van café-restaurant Flamez intrekken. Dit heeft de rechtbank Den Haag donderdag bepaald. Op 7 januari heeft de gemeente Den Haag de exploitatievergunning en de Drank- en Horeca-vergunning (DHW-vergunning) van Flamez ingetrokken. Flamez heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

De burgemeester heeft bij de verlening van de exploitatie- en de Drank- en Horecawetvergunning als extra voorwaarde gesteld dat Flamez voor 30 september 2019 een lening moest aflossen. Deze lening was afgesloten met een persoon met een strafrechtelijk verleden. Met deze voorwaarde wil de burgemeester het risico op vermenging tussen boven- en onderwereld tegengaan. Omdat Flamez de lening niet op tijd heeft afbetaald en ook niet waarschijnlijk is dat dit op korte termijn gaat gebeuren, mocht de burgemeester de vergunningen intrekken.

Dit is een voorlopig oordeel van de rechtbank in een versnelde procedure die Flamez is begonnen om sluiting te voorkomen. De bezwaren van Flamez zullen nog nader bekeken worden door de burgemeester en dan volgt mogelijk nog een bodemprocedure bij de rechtbank.