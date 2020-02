Zes aangehouden tieners dodelijke steekpartij Bilal weer vrij

Het Openbaar Ministerie heeft de zes tieners die maandag aangehouden werden voor mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij waarbij Bilal Aydin om het leven kwam, weer vrijgelaten. Volgens het OM blijven de zes Hagenaars wel verdachte in de zaak.

De zes jongens zijn tussen de 15 en 18 jaar oud en worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Bilal Aydin. De 20-jarige voetballer van HVV Laakkwartier werd op 21 december doodgestoken op de Goudriaankade in Den Haag. Volgens een woordvoerder van het OM zijn de zes verdachten niet voorgeleid aan de rechter-commissaris en daarom weer vrijgelaten. Ze worden alle zes wel nog steeds gezien als verdachten.

Er zitten nu nog twee verdachten vast, die eerder al waren aangehouden. De politie doet nog steeds onderzoek naar wat er die fatale avond is gebeurd. Mogelijk zou Bilal een ruzie hebben geprobeerd te sussen. In het opsporingsprogramma Team West liet de politie weten dat het onderzoekt of het slachtoffer door een of meerdere personen is vastgehouden terwijl hij werd gestoken.