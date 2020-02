19 zomerevenementen krijgen steun vanuit Promotiefonds

Den Haag maakt zich op voor een nieuw festivalseizoen. 19 evenementen krijgen een financiële bijdrage vanuit het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen. Naast de grote evenementen, zijn ook de kleinere festivals geliefd onder bewoners en bezoekers volgens de gemeente. “Deze 19 zomerse evenementen vormen een mooi en gevarieerd aanbod, verspreid over de hele stad. Oftewel: er is voor ieder wat wils.”

Op de lijst van toegekende evenementen staan vertrouwde muziekfestivals zoals Schollenpop, I Love Hiphop en het De La Haye Festival. Ook The Streets of Chuck Deely als eerbetoon aan de overleden straatartiest Chuck Deely en The Hague Pride met de Koetsenparade die vorig jaar helaas niet kon doorgaan vanwege het slechte weer, zien we terug. De Nationale Kinderherdenking in Madurodam sluit daarnaast mooi aan bij het themajaar 75 Jaar Vrijheid in Den Haag.

Nieuw op de zomerlijst zijn Embassies of Design in het Museumkwartier, het Varend Corso door de Haagse grachten, The Hague Surf Festival op Scheveningen en het 777 Fest van Frenna in het Zuiderpark.

Foto: The Hague Pride.