Hans Knot te gast in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond is auteur Hans Knot te gast in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM.

Vanaf de begintijd van de zeezenders, eind jaren 50, verzamelde Knot documentatie en opnames van offshore radiostations. Op basis hiervan schreef hij tal van boeken en artikelen over zeezenders, zoals Veronica, RNI, Mi Amigo en Caroline.

In 2017 kreeg hij een Radio Award uitgereikt door zijn uitgever, de Stichting Media Communicatie, voor 47 jaar historisch mediaresearch en het organiseren van tientallen radiodagen. Op 29 april 2009 werd Knot Koninklijk onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau voor zijn aandeel in het vastleggen van een stuk Nederlandse cultuurgeschiedenis. Dus Hans is inmiddels 70 jaar actief betrokken met het medium radio. En nu, vanwege zijn nieuwste boek ‘100 jaar radio’ dat onlangs uitgekomen is, gaan we in gesprek met deze radio icoon.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.