NDT 2 met première ‘Standalone’, en ‘HNTonbeperkt’ in Kunstlicht

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan onder meer het programma ‘Standalone’ van NDT2, en aan het project HNTonbeperkt van Het Nationale Theater.

NDT 2 is in 1978 opgericht als springplank voor het eerste team, als ‘jongerendivisie’ van het Nederlands Dans Theater. Maar het is inmiddels uitgegroeid tot een op zichzelf staand gezelschap met eigen repertoire en reputatie. Op het programma ‘Standalone’ van NDT 2 dat vrijdag in première gaat in het Zuiderstrandtheater staat een wereldpremière van Johan Inger, ‘Postscipt’ van Sol León en Paul Lightfoot, en twee werken van Ohad Naharin: ‘Black Milk’ en ‘George & Zalman’. Danskenner Emmeline Mooij vertelt ons er alles over.

Daarna:

Met het project HNTonbeperkt past de Haagse kunstinstelling voorstellingen aan voor mensen met een visuele of auditieve beperking, of extra gevoelig zijn voor prikkels. Zaterdag 22 februari krijgt Het Nationale Theater de Toegankelijkheidsplaquette uitgereikt. Een gesprek met Willemijn Haasken, projectleider van HNTonbeperkt.

Natuurlijk ook in deze Kunstlicht de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met de onvolprezen Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met de haviksblik van Mira Feticu en de goudomrande Kunstgreep door acteur Vincent Linthorst. Ter afsluiting zijn er rond tien voor twaalf de agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: NDT 2 | Rahi Rezvani