Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester “ingewikkeld” door openlijke sollicitatie

De procedure die moet worden gevolgd voor het benoemen van een nieuwe burgemeester van Den Haag is door de openlijke sollicitatie van Bert Blase “ingewikkeld” geworden. Dat zei commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Blase, op dit moment nog waarnemend burgemeester van het Noord-Hollandse Heerhugowaard, wil burgemeester van Den Haag worden. Dat maakte hij eerder deze week via een filmpje op YouTube zelf bekend. Openlijk solliciteren is niet gebruikelijk. Kandidaten blijven meestal geheim, maar volgens de 60-jarige Blase hebben de inwoners van Den Haag ‘het recht te weten wie er belangstelling heeft’.

Volgens Smit lopen er door deze openlijke sollicitatie nu “twee dingen door elkaar heen”. De commissaris legt uit: “Op het moment dat wij een gekozen burgemeester hebben, is het volkomen logisch dat alles openbaar is en iedereen weet wie er solliciteert. Op het moment dat het niet zo is – en ik ben gehouden aan het volgen van de wet en de procedure zoals die nu is afgesproken – dan wordt het ingewikkeld.”

Over de sollicitatie van Blase wilde de commissaris inhoudelijk weinig kwijt. “Ik ga er geen oordeel over uitspreken, maar er lopen twee dingen door elkaar heen. Ik denk dat de heer Blase er ook een statement mee wil maken. Het past ook een beetje bij het gesprek van deze tijd. Maar ik kan er verder niets over zeggen, want ik volg gewoon in alle vertrouwelijkheid – zoals mij dat ook opgedragen is en zoals ik daar ook aan hecht – de komende weken de procedure die er voor staat.”

Smit sprak verder zijn voorkeur uit voor een sollicitatiebrief, in plaats van een video. “Ik ben wel gehecht aan gewoon een mooie nette brief, die dan bij mij komt en die ik dan beoordeel.” Blase heeft overigens ook een brief geschreven aan de commissaris. Smit zag ook een bijzondere trend in Den Haag: “Het is wel opvallend in deze tijd: de ene burgemeester kondigt haar vertrek af via Instagram en de andere burgemeester toont zijn belangstelling via YouTube.”