Bewoners Bezuidenhout-West maken kans op 20.000 euro

Bewoners weten zelf het best wat er nodig is voor hun straat, buurt en wijk. Daarom heeft de gemeente wijkbudgetten vrijgemaakt voor initiatieven van bewoners. Met deze budgetten daagt de gemeente inwoners uit met voorstellen te komen om hun eigen omgeving mooier, socialer, sportiever en groener te maken. Vanaf vandaag maken inwoners van Bezuidenhout-West kans op 20.000 euro.

Dat maakte stadsdeelwethouder Saskia Bruines bekend tijdens de kick off van Wijkvereniging Bezuidenhout-West. Bruines: “Bezuidenhout-West maken we samen. De betrokkenheid en bijdrage van bewoners is daarbij superbelangrijk. Ik roep daarom iedereen in Bezuidenhout-West op om met plannen – groot of klein – te komen. Dat levert vaak slimme en praktische oplossingen op. Zo maken we de wijk samen nog mooier.”

Iedereen die in Bezuidenhout-West woont, kan tot en met zaterdag 21 maart 2020 een initiatief indienen op de website https://bezuidenhoutwestbegroot.nl. Alle bewoners kunnen vervolgens stemmen op hun favoriete idee.

Foto: Gemeente Den Haag / Fleur Beemster.