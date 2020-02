Haagse vrijwilligers dingen mee naar nationale hoofdprijs

Taal aan Zee en Haags Dierencentrum behoren tot de genomineerden voor de Nationale Vrijwilligersprijs. Samen met 10 andere genomineerden vertegenwoordigen de beide stichtingen het vrijwilligerswerk in Nederland. Op zaterdag 28 maart reikt de vakjury de prijs uit aan de winnaars.

“Bij Taal aan Zee en Haags Dierencentrum ben ik recent op werkbezoek geweest en ze doen fantastisch werk met heel veel vrijwilligers. Het is ontzettend verdiend dat zij nu voor de Nationale Vrijwilligersprijs zijn genomineerd”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (vrijwilligersbeleid).

De Nationale Vrijwilligersprijs waardeert vrijwilligersinitiatieven voor hun inzet voor de samenleving. Alle genomineerden maken kans op de juryprijs van 6.000 euro. Belangrijk is onder meer hoe succesvol zij zijn in het vinden van vrijwilligers en hoe zij hun vrijwilligers de eer van het succes weten te geven. Er is ook een publieksprijs voor lokale initiatieven. Daar prijkt naast Taal aan Zee en Haags Dierencentrum ook een derde Haagse organisatie op de lijst van genomineerden: Mijn Buuf van stichting DIG (Dutch Integration Group). Het publiek kan tot en met 22 maart op alle aangemelde initiatieven stemmen via www.vrijwilligersprijzen.nl. De winnaar van de publieksprijs ontvangt 2.500 euro.

Foto: Gemeente Den Haag.