Protestboer die politie negeerde en door rood reed alsnog gepakt

Een protesterende boer die op video heeft vastgelegd hoe hij aanwijzingen van agenten negeert en door rood rijdt tijdens het boerenprotest van vorige week woensdag krijgt een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG). Dat meldt de politie zondagavond.

In het filmpje is te zien dat de bestuurder van de tractor een motoragent negeert en rechtdoor gaat, in plaats van rechtsaf. Verder is diverse malen te zien dat de bestuurder door rood rijdt met de tractor. De beelden zijn bij RTV Oost uitgezonden. De man is volgens de politie op de dag van het protest ook van de A12 gehaald. Het is voor tractoren verboden op de snelweg te rijden.

Foto: Screenshot RTV Oost.