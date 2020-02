Scouts ADO in staking na afscheid hoofd jeugdscouting

De scouts van ADO Den Haag weigeren te werken totdat ze een gesprek hebben gehad met algemeen directeur Mohammed Hamdi. Aanleiding voor de staking is dat ADO per 1 maart afscheid neemt van hoofd jeugdscouting Ron Kenter. Dat blijkt uit een mail namens de scouts aan Hamdi die mediapartner Omroep West in handen heeft.

In de mail wordt aangegeven dat er op korte termijn een gesprek moet komen tussen Hamdi en een afvaardiging van de scouts. Volgens Hamdi kan dat gesprek pas op 5 maart plaatsvinden. Dat vinden de scouts te laat aangezien Kenter daarvoor al vertrekt.

De scouts zeggen in het bericht aan Hamdi ook dat ze het respectloos vinden dat ze bijna twee weken moeten wachten op een gesprek en dat de leiding de urgentie niet inziet. “Er vinden geen activiteiten meer plaats totdat het gesprek heeft plaatsgevonden met jou”, is er dan ook te lezen.

Twee jeugdtrainers weg

De brief wordt afgesloten met de opmerking dat als Hamdi op korte termijn niet in gesprek wil gaan met een afvaardiging van de scouts, dit als een signaal wordt gezien naar de gehele groep. Ook vragen de scouts zich af of Hamdi eigenlijk wel een gesprek wil over de stand van zaken op trainingscomplex de Aftrap. Naast Kenter gaan ook de jeugdtrainers Rob Penders en Marvin van der Valk weg bij ADO. De club neemt op 1 juli afscheid van het duo.

Reactie Hamdi

Hamdi zelf zegt dat het besluit om afscheid te nemen van Kenter past in de hernieuwde visie op de jeugdopleiding. Die visie staat ook in het aangenomen meerjarenplan. Wel vindt de algemeen directeur het een moeilijk besluit, omdat Kenter zich lang ingezet heeft voor de club. Hij snapt daarnaast ook dat het vertrek van de hoofd jeugdscouting voor een gedeelte van de scouts lastig is.