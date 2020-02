Vrije trappen Goossens leveren ADO een punt op in Heerenveen

Twee vrije trappen van John Goossens hebben ADO Den Haag een punt opgeleverd tegen Heerenveen: 2-2. Zijn voorzetten uit de dode spelmomenten werden tot doelpunten gepromoveerd door Omar Bogle en Rodney Kongolo (eigen goal) en zorgden voor een Haagse voorsprong van 0-2. De Friezen konden uiteindelijk nog gelijkmaken en kregen daarmee eigenlijk te weinig. De thuisploeg dicteerde het spel in een matige wedstrijd.

De club uit Friesland kreeg in de eerste helft enorm veel kansen, maar kon uiteindelijk doelman Luuk Koopmans maar één keer verschalken. Dat gebeurde in de vierde minuut van de blessuretijd. ADO loopt een punt in op nummer zestien PEC Zwolle en staat vier punten achter op de nacompetitieplaats. De ploeg uit Overijssel moet deze speelronde nog wel in actie komen.