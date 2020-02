Celstraffen voor witwassen via spookwoningen en taakstraf voor lekkende agent

De rechtbank heeft vijf verdachten in de zaak van de spookwoningen in Ypenburg veroordeeld tot straffen van tussen de twee en vijf jaar. Ze zijn volgens de rechtbank schuldig aan witwassen. Politieman Donovan A. is vrijgesproken van witwassen, maar krijgt een taakstraf voor lekken uit het politiesysteem. De zeven verdachten stonden drie weken geleden terecht, onder meer voor het witwassen van geld en het verhuren van appartementen aan criminelen. Onder de verdachten was een vrouw bij wie in het hoofdbord van haar bed een bedrag van zes miljoen euro werd gevonden.

Een andere verdachte had 1,9 miljoen verstopt bij zijn schoonmoeder. De schoonmoeder werd drie weken gelden al vrijgesproken omdat daar niks van wist. Drie mensen zouden via verschillende bedrijven de appartementen hebben verhuurd. De huur werd meestal contant betaald. Eén van deze verdachten is een politieman. Tijdens de behandeling van de zaak ontkenden de verdachten dat ze iets van het geld wisten, of zeiden ze dat ze te goeder trouw hadden gehandeld. De rechtbank gelooft daar niks van.

Tegen Hermelina M. eiste justitie drie weken geleden vier jaar cel. voor het verstoppen van geld in haar bed. De rechtbank zegt nu dat ze vier jaar de cel in moet. Medeverdachte Frankie B. hoorde vijf-en-half jaar cel eisen, maar krijgt vijf jaar gevangenisstraf.

De 41-jarige Farid El A., die werd verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van zowel de zes miljoen in het bed als de 1,9 miljoen bij zijn schoonmoeder, hoorde ook vier jaar tegen zich eisen. Hij is uiteindelijk veroordeeld tot drieënhalf jaar cel.

Makelaars

De twee vermeende makelaars van de spookappartementen in Ypenburg, Anthony van H. en Satishkoemar F., krijgen van de rechtbank celstraffen van 28 maanden. De rechtbank gelooft niet dat Van H. zijn geld verdiende met antiekhandel, dus moet er sprake zijn van witwassen, vindt de rechtbank.

De twee wezen tijdens de behandeling van hun zaak de ander aan als de schuldige, maar de rechtbank vindt dat ze allebei verantwoordelijk zijn. Justitie had drie jaar tegen Van H. geëist en 3,5 jaar tegen F.

Politieman Donovan A. werd vrijgesproken van witwassen, maar krijgt wel een taakstraf voor lekken van politie-informatie. Justitie had zes maanden cel geëist wegens lekken uit het politiesysteem. A. was mede-aandeelhouder van één van de verhuurbedrijven, maar zei tijdens de zitting al dat hij niks wist van witwaspraktijken. Justitie vond alleen het lekken van informatie naar zijn kompanen bewezen, en de rechtbank zegt dat het lekken van informatie uit het politiesysteem slechts in drie gevallen is bewezen.