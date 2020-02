Den Haag kan niet om Frenna en zijn 777 heen

De Haagse rapper Frenna is heel populair en in 2020 kunnen we in Den Haag niet om hem heen. Vorig jaar won hij een Edison Pop Award en drie FunX awards, hij verkocht zijn show in de Melkweg en het urban evenement ‘Meisjes Blijven Meisjes’ in de AFAS Live volledig uit. Ook werd hij door Spotify bekroond tot meest gestreamde artiest van 2019.

Frenna en 777 recordlabel zijn officieel hoofdsponser geworden van de Haagse voetbalschool Skillz. Met de sponsordeal heeft Frenna heel wat Haagse kinderen blij gemaakt en vanaf deze week zullen alle tien de Skillz voetbalteams in Siebenwear, het kledingmerk van de rapper rondlopen. Naast kleding moet de financiële bijdrage van Frenna ervoor zorgen dat er het beste uit kinderen wordt gehaald ongeacht hun achtergrond.

De rapper is langs gegaan bij de jonge voetbaltalenten om de pakken persoonlijk te geven, om op de foto te gaan met zijn fans en hij heeft zelfs even een balletje getrapt en hooggehouden: “Het was zo mooi om die lachende gezichten te zien. Ik ben blij dat ik hier onderdeel van mag zijn”.

777 Festival in het Zuiderpark

Op zaterdag 25 juli organiseert de populaire rapper in het Zuiderpark het ‘777 Festival’. De eerste editie vond afgelopen jaar plaats in Eindhoven en was met headliner Burnaboy volledig uitverkocht. “Ja terug naar mijn thuisbasis, in Den Haag! En dit jaar heb ik nog meer vrienden uitgenodigd, meer artiesten en er is meer te beleven”, aldus Frenna. De kaartverkoop begint vanavond en hoe verrassend om sieben uur (19:00 uur) precies. De eerste 777 tickets gaan voor €7,77 in de voorverkoop, waarvan 77 cent naar het goede doel Charity Water gaat.

Op het moment dat we de rapper spreken komt hij net de studio uitrollen, waar hij de laatste hand heeft gelegd aan een nieuw album. Wanneer we die precies kunnen verwachten wil de Haagse artiest niet verklappen, maar “sneller dan jullie verwachten” laat hij er over los. Het gaat hem voor de wind en het lijkt erop dat we niet om hem heen kunnen.

Luister hier naar het interview met Frenna.