Den Haag Outdoor dit jaar twee weken later

Den Haag Outdoor is dit jaar twee weken later dan voorgaande edities. Volgens de organisatie kregen ze veel verzoeken om de datum iets te verplaatsen in verband met de zomervakanties en andere grote festivals.

“Nu is er natuurlijk de hele zomer op landelijk niveau zoveel aanbod, dat je nooit helemaal kunt zorgen dat er geen andere evenementen plaatsvinden.” Toch denkt Den Haag Outdoor met deze datum op 29 augustus een groot deel van de feestgangers tegemoet te komen.

Op dit moment is de organisatie bezig met de programmering van de 5 verschillende area’s. Kaarten voor Den Haag Outdoor op 29 augustus in het Zuiderpark zijn verkrijgbaar vanaf dinsdag 19.00 uur via www.denhaagoutdoor.com.

Foto: PR.