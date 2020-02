Laatste poging om hoogbouw naast de Scheveningse vuurtoren tegen te gaan

De gemeente zou terecht een vergunning hebben afgegeven voor de bouw van een 34-meter hoog appartementencomplex naast de vuurtoren in Scheveningen. De organisatie Vrienden van Den Haag en Wijkoverleg Scheveningen Dorp hebben bezwaar gemaakt tegen de bouwplannen van dit hoge complex, maar de Raad van State heeft besloten dat de bouw door kan gaan.

“We zouden in hoger beroep kunnen gaan bij het Europese hof, maar ze zien ons als klein clubje daar al aankomen”, vertelt de voorzitter van Vrienden van Den Haag Jacob Bijl aan Den Haag FM “Maar we gaan ons wel tot de raad richten en inspreken bij de welstandscommissie”. De organisatie en bewoners geven zich dus niet zomaar gewonnen.

“Veel politici zijn ook niet blij met een hoog gebouw naast de vuurtoren, maar toch is de vergunning gegeven. Dit levert de ontwikkelaar heel veel geld op”, zegt Bijl, die realistisch blijft. “Ik denk niet dat het ons nog wat gaat opleveren helaas, maar de manier waarop dit is gegaan klopt niet. Door toch in te spreken en brieven te schrijven aan de gemeenteraad hopen we dit te voorkomen bij anderen in de toekomst.”

Luister hier naar het interview met Jacob Bijl.