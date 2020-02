SP verzamelt klachten over schimmelwoningen: “Mensen zijn boos en geïrriteerd genoeg”

De SP Den Haag zegt vooral klachten binnen te krijgen over Vestia-huurders die te maken hebben met schimmel in hun woningen. De partij verzamelt klachten over de verhuurder omdat ze een zwartboek gaat maken. Inmiddels zijn er bijna 200 klachten binnengekomen. “Mensen zijn boos en geïrriteerd genoeg om hiervoor in de pen te klimmen”, aldus SP-fractievoorzitter Lesley Arp in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Het is niet de eerste keer dat de SP Vestia op de korrel heeft, eerder werd ze door de partij genomineerd voor de schimmelschandpaal.

De klachten worden door de SP digitaal verzameld, maar ook aan de deur opgehaald. “We zijn vooral langs geweest in Moerwijk-Oost, daar is langer bekend dat er dingen moeten gebeuren. Wat we daar hoorden dat ze kampen met vocht en schimmel”, zegt Lesley. Volgens Arp zijn dit soort woningen een structureel probleem in Den Haag: “Schimmelwoningen zijn geen incidenten, in bepaalde woonblokken is er een handvol mensen die er last van hebben. Ik heb ook mensen gesproken die op zich wel tevreden zijn, maar als je er wel last van hebt ben je veroordeeld tot zo’n woning en da’s geen pretje.”

In de Verwoldestraat en omgeving zijn bewoners per brief door Vestia uitgenodigd om lid te worden van een klankbordgroep om woningen te verbeteren en te verduurzamen. Arp vermoedt dat de uitnodiging om lid te worden van de klankbordgroep geen toeval is, de brief kwam bij huurders binnen nadat hun verhaal in de media kwam. “Als dit betekent dat er meer naar de mensen wordt geluisterd, dan zou ik dat heel mooi vinden.” Ze hoopt dat er niet alleen wordt geluisterd en dat ook het woongenot wordt verbeterd. “Niet alleen luisteren wat nodig is.”

