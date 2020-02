Strijd om Haags nachtburgemeesterschap werkt langzaam naar climax toe

De verkiezing voor het nachtburgemeesterschap van Den Haag komt steeds dichterbij. Pat Smith en Cary van Rheenen zijn de kandidaten waar op gestemd kan worden; zij stellen zich voor aan het publiek voor wie zij straks hopen het uitgaansleven te verbeteren.

“Ik wil mij graag inzetten voor inzicht in het Haagse nachtleven”, vertelt Cary. “Ik wil graag heel veel informatie over het nachtleven verzamelen, en dat ook aan de mensen laten zien die niet zo actief deelnemen aan het nachtleven. Als meer mensen inzicht krijgen in wat zich hier allemaal afspeelt kan dat er ook voor die mensen toe leiden dat zij ook eens een avondje uit op de planning zetten.”

Ook Pat wil het één en ander verbeteren in het Haagse nachtleven. “Ik wil me bijvoorbeeld inzetten voor het volgende kleine dingetje, namelijk dat de terrassen buiten het centrum één uurtje langer open mogen. Dan wordt het ook voor barmannen wat makkelijker, nu hebben ze al gauw een boete aan hun broek hangen en dat vind ik ontmoedigingsbeleid. Misschien dat we daar wel een slag in kunnen slaan.”

De verkiezing vindt plaats op zaterdag 14 maart in het Paard, en stemmen kan hier.