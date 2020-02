Verkeersdrukte door afgesloten Koningstunnel

De Koningstunnel in Den Haag is maandagmiddag dicht voor verkeer. Dit komt door een storing in de ‘bedieninstallatie’, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De storing ontstond rond 11.45 uur. ‘Toen is de tunnel afgesloten en is de aannemer geïnformeerd’, meldt de woordvoerder. Op de wegen rond de Koningstunnel is het druk in de stad. Het is niet bekend hoe lang de tunnel nog is afgesloten.