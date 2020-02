Zorgen over brandgevaar in parkeergarages

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is bezorgd over veiligheidsrisico’s van ondergrondse parkeergarages en het laden van elektrische auto’s. Het Instituut Fysieke Veiligheid stelt voor een aantal maatregelen te nemen, nu blijkt dat een aantal onderzochte parkeergarages onvoldoende brandveilig is.

Raadslid Arjen Dubbelaar: “Het risico van elektrisch voertuigen in parkeergarages wordt enorm onderschat. Dat blijkt uit signalen die veiligheidsexperts laten horen, waarbij deze experts zelfs voorstellen om het ondergronds laden van voertuigen helemaal te verbieden. Ook in Den Haag rijden steeds meer elektrische auto’s en worden laadpalen geïnstalleerd in parkeergarages. Het stadsbestuur dient rekening te houden met de brandveiligheid en tot nader order het laden van auto’s op bepaalde plekken te verbieden. De veiligheid moet gegarandeerd worden.”

Het IFV adviseert om maatregelen te nemen om de risico’s en effecten van een brand in een ondergrondse parkeergarage te verkleinen. Bijvoorbeeld door elektrische voertuigen al zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang te parkeren en laadpalen zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang te plaatsen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil nu maatregelen, “want dit is levensgevaarlijk.”