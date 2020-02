Debat over vrouwenrechten markeert start Haagse vrouwendagen

Een debat over vrouwenrechten markeert de start van de Haagse vrouwendagen in de week na 3 maart. Het is de opmars naar Internationale Vrouwendag op zondag 8 maart. Het doel is aandacht te vragen op de nog altijd bestaande achterstelling van vrouwen. Tijdens het debat op 3 maart gaan onder meer raadslid Mikal Tseggai en wethouder Bert van Alphen samen met lokale partijen en afvaardigingen van een aantal ambassades met elkaar in gesprek over internationale vrouwenrechten wereldwijd.

Den Haag is als internationale stad van vrede en recht van oudsher betrokken bij vrouwenemancipatie. Al in 1898 vond de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid plaats en vanaf de tweede feministische golf ontstonden er in Den Haag sterke vrouwenorganisaties en initiatieven. Hoewel het recht op gelijke behandeling wettelijk is vastgelegd, hebben vrouwen in de praktijk nog steeds een achterstandspositie ten opzichte van mannen.

Wethouder Van Alphen reikt op dinsdag 4 maart de Haagse Parels uit aan vrijwilligers die zich het afgelopen jaar voor vrouwenemancipatie hebben ingezet. Woensdag 5 maar staat Het Koorenhuis in het teken van muziek, theater en verschillende workshops, Tedtalks en een inspiratiemarkt voor ondernemers. Donderdag 6 maart organiseert Urban Chicks with Brains in het Student Hotel het jaarlijkse netwerk-, ontmoeting- en inspiratie evenement “Inspire To Move Women Up”. Op zondagavond 8 maart, Internationale Vrouwendag, wordt de week afgesloten in het Atrium van het stadhuis. De Muziekacademie speelt tijdens deze avond met 20 violisten stukken van vrouwelijke componisten, Hanneke Gelderblom (vrijheidsambassadrice) en de Haags raadslid Mikal Tseggai vertellen het verhaal van Ru Paré en de Kartiniprijs wordt uitgereikt.