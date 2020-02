Hagenaars vast voor ontvoering, politie lost waarschuwingsschoten

Twee Hagenaars van 39 en 46 jaar zitten vast voor de ontvoering van een 33-jarige ma uit Eindhoven. Agenten in Eindhoven ontvingen maandagavond rond 23.00 uur meldingen dat een man op de Harpstraat in Eindhoven tegen zijn wil in een auto zou zijn meegenomen.

Toen agenten ter plaatse kwamen troffen ze op straat enkele bezittingen van de man aan. Zijn auto stond met de achterklep open geparkeerd. Dankzij buurt- en sporenonderzoek werd duidelijk in wat voor auto de man was meegenomen.

De auto werd vervolgens in de Utrechtse wijk Overvecht tot stilstand gedwongen. De verdachten probeerden te ontsnappen. Bij de achtervolging van één verdachte werden waarschuwingsschoten gelost. Later werd deze verdachte in de bosschage aangetroffen en aangehouden. De andere verdachte werd samen met het slachtoffer in de auto aangetroffen en aangehouden.

Het slachtoffer was gewond en is met een ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Ook het slachtoffer is later als verdachte aangehouden, voor een ander strafbaar feit. Op basis van het eerste onderzoek gaat de politie ervan uit dat het incident verband houdt met een conflict in het criminele milieu.