Jongeren aangehouden na veroorzaken overlast in centrum

Een aantal groepen jongeren hebben dinsdagmiddag voor overlast gezorgd in het centrum van. Op de Grote Marktstraat staken ze onder meer vuurwerk af. Een woordvoerder van de politie kon nog niet precies aangeven hoeveel jongeren er zijn opgepakt, maar spreekt van vijf tot zes aanhoudingen. Na de aanhoudingen keerde de rust weer terug in het centrum.

De politie onderzoekt wat de aanleiding was voor de jongeren om voor overlast te zorgen. Doordat het vakantie is, waren er meer jongeren dan normaal in het centrum. De politie verwacht niet dat het de rest van de week onrustig blijft. “Dit soort overlast hebben we gelukkig niet elke dag, dus er is geen reden om te verwachten dat de onrust komende dagen verder zal gaan.”