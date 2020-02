Naast Kings of Leon en Snow Patrol, ook Stereophonics naar Zuiderpark

Naast Kings of Leon en Snow Patrol, komt ook Stereophonics naar het Zuiderpark op vrijdag 26 juni. Dat heeft concertorganisator Mojo dinsdagmorgen bekend gemaakt. De Britse rockband is special guest tijdens de avond. Stereophonics is bekend van onder andere de liedjes Have A Nice Day, Dakota en Maybe Tomorrow. Eerder werd al bekend dat Editors zaterdag 27 juni acte de présence zal geven. Het weekend wordt zondag afgesloten met Parkpop.

De opener van de avond is Indian Askin. Een Amsterdam viertal met al een aantal clubtours op hun naam. Ze stonden eerder in het voorprogramma van Maximo Park, Foals, De Staat en Kensington. Verder waren ze te bewonderen op Pinkpop, Eurosonic, Best Kept Secret, Paaspop, Zwarte Cross en LowLands.

Kaarten voor de avond zijn inmiddels te koop via Ticketmaster.