Politiek weet niet waar tientallen miljoenen voor economisch beleid blijven

Het economisch beleid van de gemeente Den Haag is te vaag. Daardoor heeft de gemeenteraad onvoldoende mogelijkheden om de “effectiviteit en doelmatigheid” te beoordelen. Daarvoor waarschuwt de Rekenkamer Den Haag, een onafhankelijke toezichthouder die het beleid van de gemeente tegen het licht houdt. “De raad kan niet controleren of de gestelde doelen worden bereikt”, aldus de rekenkamer.

De financiële controleurs namen twee belangrijke stukken van het college van burgemeester en wethouders onder de loep: een economische visie met daarin de ambities voor het jaar 2030 (‘Brede economische groei in een stad zonder grenzen’) en de praktische plannen om die uit te voeren. Reden daarvoor is onder meer een advies uit 2019 waaruit al bleek dat de gemeenteraad van Den Haag geen goed zicht heeft op de “kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid” van de 65 miljoen euro die de gemeente jaarlijks uitgeeft aan het economisch beleid. Dat komt onder meer omdat de gemeenteraad zelf nooit goed heeft vastgesteld hoe zij de wethouders wil controleren.

De rekenkamer constateert nu dat er wel iets ten goede is veranderd. Er is meer “structuur en transparantie” aangebracht in het economische beleid. Toch kan het nog beter.