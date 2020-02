Voetbalclub HBS gaat samenwerken met AZ

HBS gaat vanaf 1 juni 2020 samenwerken met eredivisionist AZ. De twee clubs hebben een overeenkomst voor een jaar getekend. Namens de Haagse voetbalclub zetten voorzitter Frits Broers en bestuurslid technische zaken jeugd Michel de Lijster hun handtekening, onder toeziend oog van hoofd opleidingen Stephan Vink (allen op de foto).

Vink vertelt aan Den Haag FM waarom de club voor AZ heeft gekozen: “Zij hebben hun zaken goed op orde en hun manier van opleiden spreekt ons erg aan. Sowieso dat ze pas beginnen bij onder de 11, maar ze zijn ook enorm innovatief bezig.” Voorzitter Broers is zeer tevreden over de samenwerking: “AZ is met de jeugdopleiding de laatste jaren uitgegroeid tot misschien wel de beste van Nederland. We zijn best trots op deze nieuwe samenwerking voor onze jeugd.”

Wat de samenwerking inhoudt legt hoofd opleidingen Vink uit: “In de praktijk betekent dit dat onze trainers twee keer per seizoen welkom zijn bij AZ voor een workshop of stage en we zullen van gedachten wisselen over spelprincipes en de wijze van opleiden. Ook kunnen de trainers deelnemen aan het AZ trainerscongres en zal het incidenteel mogelijk zijn dat selectieteams tegen elftallen van AZ oefenen”.

Geen partner meer van ADO Den Haag

De nieuwe samenwerking betekent ook dat er een einde komt na zeven jaar aan het partnerschap met de ADO jeugdopleiding. “De samenwerking met ADO heeft ons veel opgeleverd, maar we zijn nu toe aan nieuwe input en denken dat AZ veel kan bijdragen aan het goed opleiden van onze jeugd. ADO heeft een nationale status en AZ een internationale status”, aldus Vink. Ook de buren van HBS, Haagse voetbal- en cricketvereniging Quick, hebben het partnerschap met ADO Den Haag opgezegd.

Luister hier naar het interview met Stephan Vink.



Foto: AZ Media