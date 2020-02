Voorzitter Turkse stichting: Geen juridische band met welke organisatie dan ook

“Er wordt gesproken over ‘Grijze Wolf’, dus dat betekent dat een rechtspersoon zou bestaan waarmee wij als stichting verbonden zouden zijn, dat is niet juist”, zegt Islam Democraten-fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje. Tahsin reageert daarmee op vragen die door vijf partijen werden gesteld over een subsidie die de Turks Islamitisch Culturele Stichting heeft gekregen, Çetinkaya is voorzitter van deze stichting. “We hebben geen enkele juridische band, met welke organisatie dan ook.”

“Onze activiteit is bekend bij de gemeente, politie en overheid. Aanvragen voor subsidies worden netjes getoetst. Als het anders zou zijn, het OM is het stadhuis zelfs binnengestapt, waarom zouden ze dat bij ons niet doen?”, vervolgt Tahsin. “Partijen hebben recht om vragen te stellen. Ik heb er geen bezwaar tegen. Alleen waar ik me niet in kan vinden is de inleiding. In de inleiding wordt gesuggereerd dat wij Koerden en Alevieten zouden aanvallen. Dat moet eerst bewezen worden. Je moet dan ook bewijzen dat onze stichting deze mensen aangevallen zou hebben. De andere vragen over subsidie doet mij geen pijn.”

Maandag werd duidelijk dat vijf partijen in de Haagse gemeenteraad (Haagse Stadspartij, de Partij voor de Dieren, de SP, GroenLinks en de PvdA) willen weten of de gemeente subsidie geeft aan een organisatie die banden heeft met de rechts-nationalistische Turkse organisatie de ‘Grijze Wolven’. Het gaat om de Turks Islamitisch Culturele Stichting.

Luister hier naar het gesprek met Tahsin Çetinkaya op Den Haag FM.