Zangeres ROOS pas net solo en heeft eerste EP al klaarliggen

De Haagse zangeres ROOS heeft eerder in verschillende formaties gespeeld, maar is sinds begin 2020 onder haar eigen naam actief. Roos maakt zoals ze dat zelf omschrijft Nederfunk, nederlandstalige Funk. Haar eerste single Vuur is op Valentijnsdag gelanceerd en met haar muziek wil ze samenhorigheid en liefde brengen.

Dit wordt hét jaar van de Haagse zangeres, die in januari op Noorderslag twee showcases gaf. De showcases op het festival waar veel bookers en agenten rondlopen heeft haar een mooie deal opgeleverd. “Ik heb het eigenlijk nog niet gedeeld, maar ik vind het wel heel leuk om dat bij jullie te doen. Via mijn nieuwe management King Play Music zit ik nu ook bij het bookingsbureau Hill Bookings, waar ook James Burki bij zit!”, vertelt de vrolijke zangeres aan Den Haag FM.

ROOS heeft genoeg materiaal liggen voor een heel album, dus het zal niet lang duren voordat haar eerste EP uitkomt: “Ik heb heel veel nummers en kan niet wachten om het allemaal uit te brengen. Maar ik ben ongeduldig en moet echt even wachten nog”. Dit weekend staat ze op het gratis festival Winterfest, waar aanstormend talent in alle genres optreedt bij Popradar in Loosduinen: “Ik zal alleen maar eigen werk spelen met mijn band. Het wordt lekker groovy en alleen maar dansen”.

Luister hier naar het interview met ROOS.



Foto: Isabel Rodriguez Ramos