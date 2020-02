Afperser bombrieven gebruikt Haags verzendadres

De bombrieven die de laatste weken in Nederland opduiken zijn verstuurd met een Haags afzendadres. Volgens de politie in Amsterdam worden de brieven verstuurd met als afzender een niet-bestaand bedrijf. De brieven hebben wel een bestaande Haagse postcode met huisnummer, zo vertelde de politie in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

De afperser zou de bombrieven hebben verstuurd namens het bedrijf Skysence Trading. Dit bedrijf bestaat niet. De politie zoekt mensen die de bedrijfsnaam herkennen en op die manier tips zouden kunnen geven. Voor de gouden tip heeft de politie een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.