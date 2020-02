Brandweer Haaglanden zoekt versterking: “Een leukere baan kan ik mij niet voorstellen”

Waar de meeste mensen bij gevaarlijke situaties maken dat ze wegkomen, gaan de mannen en vrouwen van Brandweer Haaglanden hier juist op af. Een nieuwe klas van de opleiding tot brandweerman of -vrouw gaat in oktober van start, maar je kunt je nu al aanmelden voor de selectieprocedure. “Met de juiste kennis, materialen en mensen om je heen zijn wij niet bang voor een brandmelding”, vertelt directeur Brandweerzorg Haaglanden Lucien Groenewegen aan Den Haag FM.

“Het mooie aan dit vak is dat je mensen kunt helpen. Tijdens de opleiding van zeven maanden leer je alle kneepjes van het vak”, aldus Groenewegen. “Het brandweervak is een vak om trots op te zijn. Er is weinig verloop bij de brandweer, en het verloop dat er is komt voornamelijk doordat mensen met pensioen gaan. Het komt heel sporadisch voor dat iemand een leukere baan vindt, al kan ik me dat eigenlijk niet voorstellen. Ondanks de verhalen over geweld tegen hulpverleners voel ik mij nog steeds gewaardeerd. Wanneer je met de brandweerwagen door een wijk rijdt steken kinderen hun duimpje omhoog. “.

Begin maart organiseert Veiligheidsregio Haaglanden vier informatiebijeenkomsten. Je moet je aanmelden voor een van deze bijeenkomsten om te kunnen solliciteren. “We zijn op zoek naar fitte mensen die van een uitdaging houden. Je moet wel flexibel zijn vanwege de ploegendiensten en uiteenlopende werkzaamheden die bij het brandweerwerk horen. Tijdens de stormen van afgelopen weken zijn we veel met de duikwagen en hoogwerker op pad geweest om bijvoorbeeld loshangende takken te af zagen. Het aantal brandincidenten neemt langzaam af. Tijdens een 24-uurs woon je in de kazerne. Tussen de meldingen door kun je sporten, koken en samen eten. Je slaapt in de kazerne waarbij het altijd maar de vraag is of je door kunt slapen of ’s nachts moet uitrukken voor een melding”, zegt Groenewegen.

Luister hier naar het gesprek met Lucien Groenewegen op Den Haag FM.