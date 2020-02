Flinke brand in loods in de Binckhorst

Meer in

Aan de Poluxstraat in de Binckhorst is woensdagavond een flinke brand uitgebroken. Bij aankomst van de brandweer stond de loods al in lichterlaaie. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand.

De politie heeft een man aangehouden. Waarvoor is niet bekend.

Bij de brand komt flink wat rook vrij. De loods staat op een afgesloten terrein. De hulpdiensten hebben een slot van een hek kapot moeten knippen om het terrein op te kunnen.