Leerlingen Dalton niet naar Italië: “Het kon echt niet meer natuurlijk”

Het besluit van Dalton Den Haag om niet met leerlingen naar Italië te gaan is goed te verdedigen zegt GGD arts infectieziektenbestrijding Johan Versteegen in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje: “Ik kan me voorstellen dat je in deze situatie zo’n reis probeert uit te stellen.” Leerkracht Frank van Beek spreekt op Den Haag FM van een weloverwogen besluit om de reis te annuleren: “Het kon echt niet meer natuurlijk. Je moet het gewoon niet doen.” Reden om niet te gaan is de uitbraak van het virus in Italië.

“We mochten ook niet eens komen; scholen en universiteiten zijn daar gewoon dicht. We moesten gewoon verstandig zijn.” De trip was onderdeel van een uitwisselingsproject, leerlingen uit Italië waren eerder al te gast in Den Haag. Er is nog geen sprake van dat de reis later wordt ingehaald, omdat de vlucht wel gewoon doorgaat lijkt het erop dat men het uitgegeven geld kwijt is. “Dat is heel erg jammer, maar zeker dat we niet gaan is jammer.” De 24 leerlingen die op reis zouden gaan zijn gewoon op school te vinden. “De teleurstelling zal wat dat betreft enorm zijn, maar je kan niet zeggen ‘je krijgt een week vakantie’.”

Frank heeft nog niet eerder meegemaakt dat een reis geannuleerd moet worden. “Eigenlijk in al die 16 jaar; er nog nooit wat mis gegaan. Eén keer zijn we een paspoort kwijt geraakt, nuja we, die leerling. Eén keer is een leerling met een verstuikt been bij een ziekenhuis geweest. 16 jaar lang nooit wat mis gegaan. En nu gaat het mis op een wel heel extreme manier.”

In Nederland houdt de GGD in de gaten of er een dreigend gevaar is. “Het is al geconstateerd in alle omringende landen, dus de kans is groot dat het ook hier gaat spelen”, zegt Versteegen: “Tot nu toe hebben we een beetje geluk gehad dat het hier nog niet is.”

Luister hier naar het gesprek met Johan Versteegen op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Frank van Beek op Den Haag FM.