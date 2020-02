Sportief buurthuis Tref. Morgenstond geopend; ‘Escamp moet meest bewegende stadsdeel worden’

Goed nieuws voor de sportieve Hagenaar; woensdag is namelijk Tref. Morgenstond geopend. Een Sportief Buurthuis, dat inwoners van Escamp meer moet gaan laten bewegen.

“We kwamen met dit idee omdat Escamp volgens de cijfers het stadsdeel is waar het minst bewogen wordt”, zegt Nathalie Nuiten van Haags Sportkwartier. ‘Met dit buurthuis willen we ervoor zorgen dat Escamp over een paar jaar juist het meest bewegende stadsdeel is. Mensen kunnen hier vragen stellen over sporten en bewegen op alle niveaus, en als ze met nieuwe sporten komen die nog niet aangeboden worden, dan kunnen we kijken of we die kunnen toevoegen.”

Wethouder Martijn Balster verzorgde de opening van het buurthuis. “Het staat hier vol met allerlei manieren om gelijk in beweging te komen, dat helpt natuurlijk ontzettend om de buurt te inspireren. Maar daarnaast kom je hier ook andere wijkgenoten tegen en die ontmoetingen zijn ontzettend belangrijk. Juist in deze stadsdelen.”