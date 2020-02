STRAATVRAAG: 5G.. Ja of nee?

Den Haag is later dit jaar de eerste stad die gebruik kan gaan maken van de nieuwste generatie draadloos internet: het 5G-netwerk. Het supersnelle internet heeft veel voordelen, maar er is ook weerstand. Er zijn namelijk nogal wat mensen die bang zijn dat de straling schadelijk is voor de gezondheid. En ondanks het feit dat wetenschappers dit ontkennen, willen veel mensen de zendmasten niet in hun buurt hebben. Hoe kijken we in Den Haag naar het 5G-netwerk?