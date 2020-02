Vlogger en negen andere aangehouden na onrust Grote Marktstraat

De onrust op de Grote Marktstraat dinsdagmiddag is veroorzaakt door opnames van een vlogger. Dat meldt de politie. Zo’n veertig tieners kwamen naar de Grote Marktstraat. Daar renden ze onder meer luid joelend winkels binnen. In totaal hielden agenten tien personen aan, waaronder de vlogger en zijn cameraman.

Rond 15.20 uur kwam bij de politie een melding binnen dat een grote groep tieners dominant aanwezig was. Gewaarschuwde agenten troffen inderdaad een groep van veertig jongeren aan die nogal luidruchtig waren. Volgens de jongeren zouden er twee bekende vloggers in het centrum aanwezig zijn. Nadat de agenten hen hadden weggestuurd, vertrokken zij.

Rond 15.45 uur zagen surveillerende agenten de groep opnieuw staan bij de ingang van een sportzaak, kort voordat zij allemaal schreeuwend de zaak in renden. Veel mensen in het winkelend publiek schrokken van deze actie. Toen de agenten de tieners hierop aanspraken, kwam de groep om hen heen staan, waarop de hulp van extra politiemensen werd ingeschakeld. Dit leidde ertoe dat de groep uiteen ging.

Een klein kwartier later kwam bij de politie een nieuwe melding binnen dat de groep weer terug was in de Grote Marktstraat, dit keer bij een kledingwinkel. Gewaarschuwde agenten troffen inderdaad een grote groep joelende en springende jongeren aan, onder wie de vlogger die op dat moment met een cameraman opnames aan het maken was. Deze laatste twee werden aangehouden op basis van het ‘dreigen van wanordelijkheden’, omdat hun optreden leidde tot onrust onder het winkelend publiek. Het gaat hier om een 19- en een 20-jarige man uit Papendrecht.

Na deze aanhoudingen werd het wat onrustig en hielden agenten nog acht jongeren aan. Het gaat om Hagenaars in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar en een 13-jarige jongen uit Leidschendam. Met een boete op zak mochten zij weer naar huis.