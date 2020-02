Zestien miljoen euro aan crystal meth in drugslab, Hagenaar blijft verdachte

In het drugslab in Eemnes, waar anderhalve week geleden een 66-jarige Hagenaar werd aangehouden, werd inderdaad crystal meth gemaakt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. De waarde van de gevonden partij drugs wordt geschat op 16 miljoen euro.

De politie viel vorige week zondag twee schuren met daarin drugslaboratoria binnen. De man uit Den Haag, die ook op het terrein aanwezig was, werd meteen door agenten aangehouden. Het OM laat weten dat de Hagenaar inmiddels is vrijgelaten, maar dat hij nog wel verdachte is in de zaak.

Het crystal meth-lab werd ontdekt na een anonieme tip. Na de vondst werd het terrein bewaakt door zwaarbewapende politiemensen. Het OM zegt dat het onderzoek naar het lab en de betrokkenen nog loopt.