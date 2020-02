Aangehouden man bij brand Polluxstraat is 54-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats

De man die woensdagavond rond 21.45 uur aangehouden is na een brand in de Polluxstraat is een 54-jarige Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat meldt de politie donderdag. De man zit vast voor mogelijke betrokkenheid bij de brand. De politie doet nader onderzoek naar de oorzaak.

Kort na aankomst van de brandweer woensdagavond startte de brandweer onmiddellijk met het blussen. Naast het getroffen pand stond een onbekende man achter hekken. Volgens getuigen was hij voor de brand al bij het pand aanwezig. Met behulp van de brandweer, die een hek forceerde, konden agenten de 54-jarige man aanhouden. De verdachte pleegde verzet bij zijn aanhouding en schopte een agent. Voor sporenonderzoek werden zijn handen door agenten ingepakt in zakken. Hij zit vast en wordt gehoord. Inmiddels zijn er al een aantal getuigen gehoord, maar de politie zoekt nog nieuwe getuigen.

Foto: Regio 15.