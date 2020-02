CPC waarschuwt deelnemers vanwege coronavirus

De organisatie van de NN CPC Loop in Den Haag waarschuwt deelnemers in verband met het coronavirus op de gezondheid te letten in aanloop naar het evenement. Deelnemers wordt afgeraden mee te doen als er in de twee weken voorafgaand aan de loop koortsverschijnselen zijn in combinatie met hoesten of kortademigheid.

De 45ste editie van de NN CPC Loop staat zondag 8 maart op het programma. Bij het hardloopevenement doen duizenden deelnemers mee en het trekt nog eens tienduizenden bezoekers. De organisatie houdt de ontwikkeling van het COVID-19, zoals het coronavirus officieel heet, nauw in de gaten. Daarbij volgt het de actuele updates en adviezen van het RIVM, de GGD en het hulpverleningsorgaan GHOR, dat helpt bij rampen en crisis.

Voor zover bekend zijn er in Nederland nog geen coronabesmettingen gemeld. Op 30 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid uitgeroepen.

Verspreiding voorkomen

Volgens het RIVM zijn de belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen heel simpel. Zo is het advies om regelmatig je handen te wassen. Als je moet hoesten of niezen dan kun je dat het beste in de binnenkant van je elleboog doen. De laatste tip is: gebruik papieren zakdoekjes.