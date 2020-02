D66 loopt CPC om geld op te halen voor Special Olympics

In aanloop naar de NN CPC Loop, volgende week zondag in Den Haag, wordt er door D66’ers Marije Mostert, Birgül Özmen, Daniël Scheper, Robert van Asten en Marieke van Doorn getraind. Met hun deelname aan het hardloopevenement willen ze geld ophalen voor de Special Olympics 2020. Het doel is om 1500 euro in te zamelen.

“Er was nog een bedrag wat open stond, wat middels sponsoring bij elkaar gespaard zou worden. Toen dachten we; wij moeten ook voor het goede doel een stuk gaan lopen”, zegt Marije Mostert in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Voor Marije is het plan om 2,5 kilometer af te leggen: “Ik ben zelf geen hardloper van nature, het is voor mij een behoorlijke uitdaging.

Het wordt voor Marije de eerste keer dat ze deelneemt aan het hardloopevenement: “Ik ben zelf de afgelopen jaren als supporter gaan kijken in Den Haag. Ik vond dit zo’n mooi doel waarbij ik dacht ‘twee vliegen in één klap’.” De mensen van D66 zijn natuurlijk niet de enigen die een sponsorloop afleggen, ook YMCA Den Haag doet voor het goede doel mee aan de CPC. Ze wil met de loop geld inzamelen voor hun ‘kansen voor een kind’-fonds, kinderen die opgroeien in armoede kunnen door dat fonds meedoen met activiteiten van YMCA.

De 45e editie van de NN CPC Loop is op zondag 8 maart live te volgen via Den Haag TV.

Luister hier naar het gesprek met Marije Mostert op Den Haag FM.