Aangehouden man bij brand Polluxstraat is 54-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats

Dion Malone weken uitgeschakeld

Meer in

Dion Malone heeft in de uitwedstrijd van ADO Den Haag tegen sc Heerenveen (2-2) een hamstringblessure opgelopen. De 31-jarige rechtspoot is reeds onderzocht en naar aanleiding daarvan kan er geconcludeerd worden dat het herstel meerdere weken in beslag zal nemen.

Malone viel tegen Heerenveen al na twaalf minuten spelen uit, na een sprintduel met Chidera Ejuke. Jordan Spence kwam toen als invaller binnen de lijnen. Komende zaterdag zal het thuisduel met Heracles Almelo (18.30 uur) de eerste wedstrijd zijn die Malone zal missen.

Foto: ADO Den Haag.