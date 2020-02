Groep legt training ADO Den Haag tijdelijk stil

Een groep van zo’n tien man heeft woensdagochtend de training van ADO Den Haag tijdelijk stilgelegd. Het groepje betrad aan het begin van de training het veld en uitte haar ongenoegen over de huidige prestaties van de Haagse club. Een woordvoerder van ADO bevestigt dit verhaal aan mediapartner Omroep West.

Volgens de zegsman verliep het gesprek met de selectie en staf op een rustige manier. ADO bezet momenteel de zeventiende plek in de eredivisie. Aan het einde van het seizoen zou dat rechtstreekse degradatie naar de eerste divisie betekenen.

The supporters of The Hague are tired of the players and their efforts. They went on to the field including flipboard and tactics during the training. #afraidofsecondleague #ado pic.twitter.com/wTdbkqsYh7

