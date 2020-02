Kartiniprijs voor vrouwenemancipatie: genomineerden stellen zich voor

Tijdens de Haagse viering van Internationale Vrouwendag wordt ook de Kartiniprijs uitgereikt. De onderscheiding is voor iemand of een Haagse organisatie die bijdraagt aan vrouwenemancipatie. Het initiatief moet de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen bevorderen.

Er zijn drie genomineerden die kans maken op een geldbedrag van 2.500 euro. Joan Biekman met het inspiratienetwerk ‘Inspire To Move Women Up’, Fatma Aktas van stichting Avrasya en Petra Prent van Mijn Buuf.

Kartini

De prijs werd in 2007 ingesteld en is vernoemd naar de Javaanse Raden Adjeng Kartini (1879-1904). Zij verzette zich van jongs af aan tegen de traditionele normen en waarden ten opzichte van meisjes die zij als onderdrukkend ervoer. De uitreiking is op zondag 8 maart in het Atrium van het Stadhuis.