Kim Holland: “Dat ik op deze manier voor de klas sta had ik nooit kunnen bedenken”

Door het lerarentekort komt het steeds vaker voor: deskundigen uit het werkveld die voor de klas staan. Middelbare scholen kunnen nu een verzoek indienen bij een Haagse deskundige die de les alles behalve saai maakt, namelijk niemand minder dan pornoproducent en ex-pornoster Kim Holland. “Toen ik klein was leek het me al leuk om juf te worden, maar dat ik op deze manier voor de klas sta had ik nooit kunnen bedenken”, vertelt Kim in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

De komende tijd zal Kim middelbare scholen bezoeken met het eigentijdse voorlichtingsprogramma ‘Kim licht voor’. Het programma richt zich op het verschil tussen seks met liefde en seks uit lust. “Met alle beschikbare, gratis porno is het belangrijk om voorlichting te geven. Als je nog geen stappen hebt gezet op liefdesgebied en je ziet voor het eerst porno, kun je een heel vertekend beeld krijgen van seks. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan sexting, grenzen aangeven en natuurlijk grenzeloos genieten”, licht Kim toe.

Kim denkt weleens met weemoed terug aan de tijd dat er nog programma’s over seks op tv waren. “Jongeren krijgen soms best heftige dingen te zien terwijl seks eigenlijk is als tennissen. De eerste keer gaat klungelig, je hebt een bal en een racket en alleen door te oefenen of naar iemand te kijken die dat goed kan leer je uiteindelijk een lekker potje tennissen. Ik hoop dat we door goede voorlichting openhartiger worden. Het lijkt mij hartstikke leuk om een luchtig tv-programma te maken waardoor mensen weer zin en plezier krijgen in seks”. Afgelopen week stond Kim voor het eerst voor de klas, maar niet in Den Haag. “De eerste aanmelding kwam van een school in Leeuwarden, maar ik kom heel graag naar Den Haag.”

Luister hier naar het gesprek met Kim Holland in Haagse Ochtendradio.