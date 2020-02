Aangehouden man bij brand Polluxstraat is 54-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats

Vreugdevuur Scheveningen wil geld inzamelen voor onderzoek vliegvuur

De organisatie van het Vreugdevuur Scheveningen wil geld inzamelen voor een onafhankelijk onderzoek naar vliegvuur tijdens de jaarwisseling 2018/2019. “Momenteel is er te weinig kennis over vliegvuur, waardoor er veel onzekerheid is over welke afmetingen als ‘veilig’ beschouwd kunnen worden voor een toekomstig vreugdevuur.” Onderzoeken naar de brandstapels zelf zijn er wel geweest, maar niet naar de effecten van vliegvuur.

Vreugdevuur Scheveningen organiseert op 4 maart een netwerkbijeenkomst om geld op te halen voor de vergunningaanvraag van een nieuw vreugdevuur. “Tijdens de veiling worden er unieke kunstwerken, activiteiten en sponsormogelijkheden geveild met betrekking tot het vreugdevuur. Zo kunnen aanwezigen onder andere bieden op het aansteken van de stapel of bieden op de eerste plek van de gewilde trui van het vreugdevuur.”

Samen met het onderzoek en geld voor de vergunningaanvraag hoopt de organisatie aankomend jaar een “waterdicht plan te hebben voor de vergunningaanvraag om de veiligheid voor de bezoekers en de omgeving te garanderen.” De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 maart van 19.30 tot 23.00 uur in strandrestaurant De Waterreus aan de Strandweg. Geïnteresseerden kunnen zich per mail aanmelden via: vreugdevuur.scheveningen@gmail.com.