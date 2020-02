Meer vragen bij GGD over coronavirus: “Mensen zijn toch iets sneller ongerust”

ADO-supporters hebben meer hoop dan vertrouwen op goede afloop van het seizoen

ADO Den Haag maakt een lastig seizoen door en staat momenteel op de zeventiende plaats in de eredivisie. Daarmee koerst de club af op rechtstreekse degradatie. Een klein groepje supporters verstoorde deze week de training om verhaal te halen bij de spelersgroep.

Bij Leo’s Koffiehuis is het ook merkbaar dat het minder gaat met de club. “Laatst zaten we met drie man de wedstrijd tegen Sparta te kijken, terwijl het hier normaal helemaal vol zit”, zegt Leo Dommanschet van Leo’s Koffiehuis in Laakkwartier.

Toch denken de ADO-fans in het geel-groene koffiehuis dat het nog goed komt met de club. “We moeten vertrouwen houden, al is dat meer gebaseerd op hoop”, zegt voorzitter van de supportersvereniging Haagsche Bluf Jacco van Leeuwen.

Live verslag

Zaterdag 29 februari speelt ADO Den Haag thuis tegen Heracles Almelo. Je volgt de wedstrijd live op Den Haag FM met commentaar van Lieuwe van Slooten en Rogier Heimgartner.