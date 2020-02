Buurtbewoners Madepolderweg plakken stickers tegen hardrijders

Dat niet iedereen van veranderingen houdt weten de omwonenden van de Madepolderweg als geen ander. Oud-wethouder en omwonende van de Madepolderweg Karsten Klein is samen met zijn buren een burgerinitiatief gestart om hardrijders te wijzen op de toegestane snelheid. Veel weggebruikers rijden 60 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid op de weg tussen Den Haag en Poeldijk twee jaar geleden werd aangepast naar 30 kilometer per uur. “Je moet wel blind zijn om de verkeersborden over het hoofd te zien”, vertelt Klein in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“De situatie rondom de Madepolderweg is de laatste jaren veranderd. Er zijn huizen en scholen bijgebouwd en oprijlanen aangelegd die uitkomen op de hoofdweg. De automobilisten zijn nog niet aan de nieuwe snelheid gewend. Dat creëert gevaarlijke situaties”, zegt Klein. “De gemeente heeft borden en barrières geplaatst, maar dit blijkt nog niet genoeg. Met een aantal buren zijn we daarom een burgerinitiatief gestart. De kliko’s die we elke week langs de weg moeten zetten hebben we beplakt met stickers in de vorm van een verkeersbord. We hopen dat het gaat helpen”.

Volgens Klein zijn de plannen voor de herinrichting van de weg inmiddels wel concreet. “Als het goed is wordt de weg dit jaar nog heringericht. De asfaltweg zal een klinkerweg worden waardoor te hard rijden wordt bemoeilijkt. De plannen lagen er al een tijd maar de gemeente had hier nog geen geld voor gereserveerd. Voorlopig blijven we de bestickerde kliko’s aan de weg zetten en we zullen de stickers zitten wanneer de werkzaamheden afgelopen zijn”.

Foto: Twitter Karsten Klein

Luister hier naar het gesprek met Karsten Klein op Den Haag FM.