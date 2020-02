Dichten over de stadsgeschiedenis: “Als het maar uit je hart komt en over Den Haag gaat”

“Er moet ritme inzitten en rijmregels. En een goed gedicht heeft altijd een sneer; er moet altijd een knipoog naar het onderwerp inzitten”, dat stelt de Haagse dichter Victor Meijer in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Er zijn ook mensen, die schrijven teksten. En dat noemen ze een gedicht, ik vind dat geen gedicht.” Victor is een van de stadsgenoten die een gedicht heeft ingezonden het poëzieproject: ‘Haags Verleden in Gedichten’

Met het poëzieproject willen de organisatoren de stadsgeschiedenis in dichtvorm vatten. Een deel van de ingezonden gedichten verschijnt in boekvorm, alle inzendingen krijgen sowieso een plek op Facebook. “Ik heb drie of vier gedichten ingestuurd. Mensen die mij volgen weten wel dat ik elke week wel een of twee gedichten over Den Haag online zet. Ik ga meestal zitten en dan komt het wel omhoog.”

Op zondag 29 maart wordt de bundel met gedichten over de stadshistorie gepresenteerd in de Centrale bibliotheek aan het Spui. Een deel van de gedichten zal die middag gedichten ook worden voorgedragen. Inzenden van een eigen gedicht kan nog tot 1 maart 2020. “Als het maar uit je hart komt en over Den Haag gaat, dan vind ik het goed”, zo besluit Meijer op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Victor Meijer op Den Haag FM.