Dit weekend opnieuw afsluiting van Utrechtsebaan

De Utrechtsebaan is van vrijdagavond tot en met maandagochtend vroeg tussen het Malieveld en Bezuidenhout dicht vanwege werkzaamheden. De gemeente Den Haag is bezig met het verbreden van de overkapping over de A12, tussen het Haagse Bos en de Koekamp. Om de werkzaamheden uit te voeren zijn er de komende weken in de weekenden afsluitingen van de Utrechtsebaan.

Door de verbreding van de overkapping over de A12 moeten het Haagse Bos en de Koekamp beter met elkaar worden verbonden. Ook krijgt de Koekamp extra bomen en ongeveer 3.000 vierkante meter extra groen. Het project is onderdeel van de plannen om het gebied rond Den Haag Centraal te verbeteren.

Tijdens de afsluitingsweekenden gaat de Utrechtsebaan elke vrijdag om 22.00 uur dicht, waarna de weg op maandagochtend om 5.00 uur weer wordt vrijgegeven. Het kan per weekend verschillen of de weg in beide richtingen dicht is of niet. Dit weekend is de Utrechstebaan ’s nachts helemaal afgesloten. Overdag is er één rijstrook beschikbaar om Den Haag in te rijden.

Doordeweeks

Naast de werkzaamheden in het weekend gaat de weg tot 26 maart ook meerdere keren doordeweeks dicht. Die werkzaamheden vinden altijd in de nacht van woensdag op donderdag tussen 22.00 uur en 5.00 uur plaats.

Het verkeer uit Amsterdam en Utrecht wordt tijdens de afsluitingen omgeleid via de N14 bij Leidschendam. Automobilisten uit Rotterdam wordt aangeraden om via de afrit Den Haag-Zuid naar de stad te rijden en dan de N211 te nemen. Ook het verkeer dat de stad uit wil wordt omgeleid.