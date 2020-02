Haagse zangeres April Darby in voorprogramma songfestival

De Haagse zangeres April Darby gaat het voorprogramma van het Eurovisie Songfestival verzorgen. Samen met Jordan Roy zal ze voorafgaand aan alle negen publieksshows in het Rotterdamse Ahoy een medley van songfestivalhits zingen. “Het is niet te bevatten”, vertelt een uitzinnige Darby. “Het is het grootste evenement van Nederland en zo’n grote eer om daar te mogen optreden.”

Darby was totaal verrast toen ze door de organisatie werd gevraagd om het voorprogramma voor haar rekening te nemen. “Mijn eerste gedachte was: waarom vragen ze mij? Maar dat maakt mij uiteraard niet uit”, vertelt de Haagse zangeres. “Uiteraard heb ik direct ja gezegd. Hoe vaak wordt het songfestival nou in Nederland gehouden? Daar wil je gewoon bij zijn. Al had ik maar een minuut mogen optreden, dan nog had ik het zo gedaan.”

Darby gaat samen met Roy en acht dansers het publiek vermaken voorafgaand aan alle publieksshows in Ahoy. “We hebben negen shows in een vol Ahoy. Dat is zo vet”, vertelt ze tussen de opnames van The Voice door. “Ik weet het al een paar weken, maar moest dus mijn mond houden. Dat was wel moeilijk, maar gelukkig hadden niet veel mensen dit verwacht. Dus begon niemand er ook echt over. Maar ik ben blij dat ik het nu mag zeggen. Ik vind het zo’n grote eer, ik zit echt vol emoties.”

De zangeres heeft nog geen idee hoe de show er uit gaat zien, alleen dat het een medley gaat worden vol songfestivalhits en favoriete nummers van de fans.

Foto: Omroep West.