Meer vragen bij GGD over coronavirus: “Mensen zijn toch iets sneller ongerust”

“Regelmatig je handen wassen met water en zeep is in principe voldoende. En een goede hoesthygiëne; laat je niet aanhoesten, hoest in je elleboog of gebruik een papieren zakdoekje. Dat is wat we adviseren.” Het zijn de tips die GGD arts infectieziektenbestrijding Johan Versteegen geeft om het risico op virusverspreiding te verminderen. Het is niet nodig meer maatregelen te nemen, zo stelt GGD Haaglanden.

De GGD ontvangt deze dagen meer telefoontjes nu het coronavirus in Nederland is. “We krijgen meer belletjes ja, mensen zijn toch sneller ongerust. Reden voor grote onrust is er nog niet, het speelt nog niet in onze regio”, zegt Versteegen in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje. “We krijgen bijvoorbeeld vragen van huisartsen, die samen met ons een inschatting maken of er een reden tot verdenking van het coronavirus is.” Mocht er noodzaak zijn voor verder onderzoek dan wordt dat in samenspraak tussen GGD en arts besloten.

Het aanschaffen van een mondkapje is wat Versteegen betreft niet direct noodzakelijk. “Ik begrijp dat mensen ongerust zijn en naar dingen zoeken die mogelijk bescherming kunnen bieden, maar die mondkapjes voor gewoon thuis of op straat, dat raden wij niet aan”, zo vervolgt Versteegen. “Wij denken dat het alleen functioneel is als mensen in de zorg dit gebruiken.”

Vrijdag werd duidelijk dat er twee coronapatiënten in Nederland zijn gesignaleerd. “Je zag dat er in steeds meer landen besmettingen werden gevonden, Nederland kon niet achterblijven.”

Luister hier naar het gesprek met Johan Versteegen op Den Haag FM.