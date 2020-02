Rachid Guernaoui: “Oorverdovend stil bij het Openbaar Ministerie”

Ex-wethouder Rachid Guernaoui van Groep de Mos/Hart voor Den Haag is bezig met een procedure om een termijn te stellen aan het corruptieonderzoek dat hem al maanden boven het hoofd hangt. Volgens Guernaoui duurt het allemaal veel te lang. “De verdenking is al een jaar oud. Ze hebben alle tijd gehad om het te onderzoeken en er gebeurt niks”, vertelt hij in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Guernaoui wordt samen met ex-wethouder Richard de Mos verdacht van corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Beide mannen moesten wegens de verdenkingen hun positie als wethouder verlaten. Guernaoui vindt nu dat het allemaal lang genoeg heeft geduurd. “Het is inmiddels vijf maanden geleden dat ze een inval bij mij thuis hebben gedaan, en sindsdien is het oorverdovend stil bij het ministerie. Het OM reageert niet, dus ik ben bezig met een procedure om een termijn aan het onderzoek te stellen”, vertelt Guernaoui.

Ook waarnemend burgemeester Johan Remkes wil niet dat het onderzoek nog veel langer duurt. Dat zei hij vorige maand tijdens een aflevering van radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. “Ik hoop dat het onderzoek niet eindeloos duurt”, zei Remkes in Spuigasten. “Het is zowel naar de betrokkenen als naar het bestuur toe – denk ik – niet goed als dit soort processen te lang duren, want dan blijft het boven de markt zweven en dat is hartstikke slecht.”

Onderzoek ligt al maanden stil

Volgens Guernaoui ligt het onderzoek zelfs al maanden stil. “Anders had ik wel geweten dat ze ambtenaren aan het spreken zijn, en dat doen ze dus niet”, vertelt hij bij Studio Haagsche Bluf. Guernaoui en De Mos hebben vanaf het eerste moment volgehouden onschuldig te zijn.

Beluister hieronder het complete gesprek met Rachid Guernaoui, Marjolein de Jong en Frits Huffnagel bij Studio Haagsche Bluf.